La Serie B torna in campo dopo la sosta nazionali e lo fa con un match subito capace di rubare l'attenzione del pubblico. Si tratta del derby ligure, tra Sampdoria e Spezia allo stadio Luigi Ferraris. Uno scontro fra due squadre che l'anno scorso militavano in Serie A e che in entrambi i casi non si sono dimostrate fin qui all'altezza delle aspettative in Serie B. La Samp, guidata da Andrea Pirlo, è partita col piede sbagliato raccogliendo solo 2 vittorie nelle prime 11 partite, salvo poi rialzare leggermente la testa e strappare due buoni trionfi contro Palermo e Modena nelle ultime due uscite. Dall'altra, uno Spezia che in tutta la prima parte di campionato ha saputo vincere soltanto una volta e galleggia in terzultima posizione in classifica, a +3 sull'ultima e allo stesso tempo a -3 dalla Samp. La partita di oggi potrebbe servire infatti agli uomini di Luca D'Angelo - al suo esordio in panchina dopo l'esonero di Massimiliano Alvini - per agganciare i blucerchiati a 13 punti.

Dalle 20.30 si parte con il derby ligure, sarà il campo a dare il suo responso.