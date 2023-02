Dopo la vittoria di ieri del Modena contro il Cagliari, la 23a giornata di Serie B continua oggi con altre sette partite; il turno si chiude domani con i due posticipi Palermo-Reggina e Parma-Genoa.con gli ospiti primi che vogliono allungare ancora di più sulle inseguitrici dopo le ultime quattro vittorie consecutive.Benevento-Venezia è uno scontro diretto per non retrocedere e salvare la panchina, il Cittadella ospita l'Ascoli e si affida al suo bomber Antonucci per conquistare i tre punti e uscire dalla zona playout;che in casa contro una Ternana in zona playoff vuole i tre punti per provare a uscire dalla zona rossa.Il Brescia non se la passa benissimo: quattro sconfitte nelle ultime cinque partite e il rischio di venire risucchiata in zona playout in caso di sconfitta a Perugia.e la voglia di continuare a sognare la Serie A con una vittoria in casa del Pisa ottavo. Spal-Bari è la sfida tra due squadre che lottano per obiettivi diversi: la squadra di De Rossi deve salvarsi ed è in zona playout, gli ospiti sono quindi a -7 dalla promozione diretta.