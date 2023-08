Dopo la decisione sulle pendenze che ha riempito le due caselle vuote nella classifica di Serie B, il campionato prosegue stasera con quattro sfide estremamente interessanti. Su tutte, la sfida del Ferraris tra la Sampdoria e il Venezia, due squadre con grandi velleità di promozione. Bari-Cittadella è insidiosa per i padroni di casa andati a un passo dalla Serie A e ancora imbattuti, Catanzaro-Spezia è neopromossa contro neoretrocessa e infine Ternana-Cremonese un po' a sorpresa contano appena un punto in due, fatto dai grigiorossi, in due giornate. Chi vince si rilancia dopo un avvio balbettante.