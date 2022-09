Il grande sabato di Serie B ha portato risultati importanti come le vittorie del Bari e del Frosinone su Cagliari e Palermo e lo spettacolare pareggio 3-3 tra Como e Spal. Brescia e Reggina rimangono in vetta con 15 punti.



Quest'oggi un solo match in programma; il derby tra Ternana e Perugia. Entrambe le squadre, dopo un inizio non esaltante, arrivano in fiducia grazie alle ultime vittorie contro Parma ed Ascoli. In particolare, il Perugia ha ottenuto la prima vittoria in campionato, rimettendo in piedi una situazione che già si faceva pericolosa per l'allenatore, Fabrizio Castori.