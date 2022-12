Non solo i Mondiali, prosegue anche il campionato di Serie B. Quest'oggi due partite in programma. Alle 14 il Venezia, reduce da un importante vittoria contro il Palermo ma sempre in fondo alla classifica, ospita la Ternana. Quest'ultimi, dopo l'ottimo inizio di stagione, arrivano da cinque gare senza vittorie e cercheranno il riscatto.



A seguire, alle 18:00, sfida di grande fascino tra Cagliari e Parma. I rossoblù, come la Ternana, non ottengono una vittoria da 5 partite mentre il Parma è reduce dalla sconfitta contro il Modena.