Livorno-Brescia è il Monday Night della 14esima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Una sfida testa-coda fondamentale per gli equilibri di entrambe le squadre in lotta rispettivamente per non retrocedere e per la promozione diretta in Serie A. Gli uomini di Eugenio Corini non perdono da 4 giornate, ma sono stati raggiunti in vetta alla classifica dal Lecce e hanno il Palermo a solo 1 punto di distacco. Quelli di Roberto Breda, che oggi alla vigilia per la classifica sarebbero retrocessi, sono invece a -4 punti dal Crotone (prima delle squadre virtualmente salve) e a pari punti con il Foggia per un piazzamento playout.