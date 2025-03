Serie B, lotta promozione: duello Pisa-Spezia in quota, nerazzurri ancora avanti dopo il ko nello scontro diretto

Chi conquisterà insieme alla promozione alla prossima Serie A? I bookie vedono ilancora davanti allo, malgrado le tre sconfitte nelle ultime cinque giornate, la più recente proprio in casa dei liguri nello scontro diretto. La squadra di Pippo Inzaghi nei primi due posti della Serie B (o in alternativa vincitrice dei playoff) si gioca a 1,30 su Betflag , lo stesso scenario per la formazione di Luca D'Angelo - e dell'attuale re dei bomber Francesco Esposito - è proposto a 2,25. Le alternative più credibili per i betting analyst sono rappresentate dalla Cremonese, in lavagna a 4,50, e dal tandem composto da Catanzaro e Palermo, entrambe offerte a 5.

Sul primo posto finale del torneo cadetto, ci sono invece pochissimi dubbi per i bookie: quote rasoterra per il Sassuolo di Fabio Grosso, che ha 9 punti di vantaggio sulla seconda e dovrebbe spuntarla senza problemi. I neroverdi, che hanno vinto 20 delle 29 partite fin qui disputate grazie anche al miglior attacco del campionato, sono fissati a 1,02 nelle quote antepost su 888sport. Lontanissimi Pisa e Spezia, fissati nell'ordine a 17 e 51 volte la posta.