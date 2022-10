si conferma torneo nel quale fare ogni tipo di pronostico rasenta l'impossibilità (ci sono 7 squadre racchiuse in appena 3 punti nelle posizioni di testa). E così,- secondo miglior attacco alle spalle solo della Reggina -complice il primo scivolone stagionale del Bari. Ancora una volta di rimonta, come contro il Parma nel successo che ha dato il la al gran momento di forma delle Fere.- Questa volta è il Benevento di Fabio Cannavaro (2 punti in 3 partite, la scossa tarda ad arrivare) a piegarsi nei minuti finali dopo aver dilapidato addirittura un doppio vantaggio e infranto un muro difensivo che teneva botta da tre partite di fila:Protagonisti "per caso" in un pomeriggio che ha confermato una volta di più come, al di là della tecnica e della tattica, un campionato equilibrato e combattuto come la Serie B spesso venga domato da chi caratterialmente ha qualcosa in più. E che la forza del collettivo possa portare alla ribalta anche diversi insospettabili, dal- In attesa dello scontro salvezza di domani tra Perugia e Sudtirol, le cose belle e significative del sabato della cadetteria arrivano dal, che regala autentiche gemme come il destro da urlo del rosanero Elia ma anche e soprattutto il sinistro telecomandato all'incrocio di Idrissa Touré e lche non dà scampo a Pigliacelli.Occhio infine al ritorno nel mucchione del Parma di Pecchia: il 2-0 alla Reggina di Inzaghi può essere la scintilla che serviva per svoltare dopo troppi pareggi interlocutori e assurgere definitivamente al ruolo di candidatissima per la promozione in A.