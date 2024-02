Serie B, maglia speciale per la Reggiana: i nomi sono in Braille

In occasione della Giornata Nazionale del Braille, sistema di lettura e scrittura per persone con disabilità visive, la Reggiana è scesa in campo oggi contro la Ternana indossando, per la prima volta in Italia, delle speciali maglie (foto dal sito ufficiale del club), realizzate da Macron, sulle quali i nomi dei giocatori sono scritti utilizzando il codice messo a punto dal francese Louis Braille.



IL COMUNICATO - A promuovere l'iniziativa è lo stesso club con un comunicato sul proprio sito ufficiali, lo riportiamo.

"Il 21 febbraio si celebra la Giornata Nazionale del Braille, che rende omaggio al sistema di lettura e scrittura inventato da Luis Braille per consentire ai non vedenti di accedere al patrimonio culturale scritto dell’umanità. Nei giorni dedicati alla sensibilità verso la disabilità visiva, AC Reggiana ha scelto di scendere in campo sabato con la Ternana – come primo club in Italia – indossando maglie speciali che riporteranno il nome degli atleti simboleggiato in Braille. Un ulteriore passo compiuto dal club nell’ambito delle attività sociali finalizzate a rendere lo stadio sempre più accessibile e identificarlo come luogo d’incontro, per tutti. L’iniziativa viene attuata in collaborazione con la Sezione Territoriale di Reggio Emilia dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Ente del Terzo Settore (ETS), che ha come scopo fondamentale statutario l’integrazione dei minorati della vista nella società, tutelandone gli interessi morali e materiali. In particolare, l’UICI favorisce la piena inclusione dei non vedenti e degli ipovedenti in ogni ambito sociale, tramite attività riabilitative, educative e ludiche, nonché finalizzate alla loro formazione culturale e professionale, che sono particolarmente stimolanti e appropriate per lo sviluppo psicofisico delle persone cieche e ipovedenti".