Seculin; Ponsi, Zaro, Pergreffi; Santoro, Magnino, Palumbo, Cotali; Tremolada, Duca; Gliozzi. All.: Bianco: Fulignati; Situm, Antonini, Scognamillo, Veroli; D’Andrea, Pontisso, Petriccione, Vandeputte; Iemmello, Ambrosino. All.: Vivarini.: PerenzoniSi parte con la 33esima giornata di, entrata nella fase più calda: a sole sei giornate dal termine è tutto ancora da decidere, con ile ilin cerca di punti nel match del venerdì sera. Gli emiliani, 39 punti in classifica, hanno 4 punti sulla zona playout e, senza vittorie da gennaio, sono coinvolti nella lotta per la salvezza appena sotto le ultime posizioni utili per i playoff; i calabresi, che come gli avversari odierni sono saliti dalla Serie C lo scorso anno, vanno meglio e sono quinti a quota 52, -6 dal Venezia quarto, +2 dal Palermo sesto.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Modena-Catanzaro in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Segui Modena-Catanzaro in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

guidano il reparto offensivo dei gialloblù di Paolo Bianco, mentre Vincenzo Vivarini risponde cone il giovane. Non mancano a centrocampo la vecchia conoscenza della Serie A Petriccione e il talento