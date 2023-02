Con il match tra Modena e Genoa (fischio d'inizio alle ore 16,15) si chiuderà ufficialmente la 25esima giornata di Serie B. Giornata che ha visto fermarsi in vetta Frosinone, Bari e Sudtirol: con un successo oggi i rossoblù di Gilardino potrebbero allungare a +5 sul terzo posto. Ha intenzioni diverse invece la truppa di Tesser, reduce da due vittorie di fila: con i tre punti al Braglia il Modena salirebbe al sesto posto in classifica, in piena zona play-off.