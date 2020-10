Diciannove anni dopo, Monza e Chievo Verona si ritrovano una contro l’altra in Serie B. Tra le due formazioni, nella serie cadetta, regna un sostanziale equilibrio con i clivensi in vantaggio per tre successi complessivi contro due dei lombardi a cui si aggiungono tre pareggi. Nonostante sia ancora a caccia del primo successo stagionale, il Monza, secondo i quotisti, è nettamente favorito a 2,02 contro il 4,40 degli ospiti con il pareggio in quota a 2,95. L’Under, dato a 1,55, si fa preferire di molto all’Over, 2,35: questo perché in sette gare stagionali complessive delle due formazioni, solo in una occasione si sono registrate più di tre reti totali. Proprio per questo motivo il 2-0 in favore dei padroni di casa si gioca a 9,00 mentre quello per gli ospiti pagherebbe 21 volte la posta.