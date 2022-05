Sono Monza e Pisa le "superstiti" dei playoff di Serie B quando il torneo per sognare la promozione in A è giunto alla finale decisiva. Nei prossimi 180 minuti le due squadre, arrivate rispettivamente al quarto e terzo posto in campionato, si affronteranno per conquistare l'accesso nella massima categoria. Nonostante un peggior piazzamento, sulla carta nella gara d'andata del 'Brianteo' appaiono favoriti i padroni di casa. I bookmaker spingono infatti per un successo del Monza: l'«1» va dall'1,92 fino al 2,02, passando per l'1,95 . Alta invece la quota del successo esterno: il «2» vale tra 3,75 e 4,15, mentre per la «X» si scende a 3,25.Grande equilibrio per quanto riguarda l'opzione Goal, che va da 1,82 a 1,85, con il No Goal proposto da 1,85 a 1,92. Al 'Brianteo' si prospetta un match da Under (massimo due reti complessive), la cui quota è a 1,67 contro il 2,08 dell'Over. Per quanto riguarda il passaggio in Serie A, brianzoli sono favoriti a 1,65, mentre la promozione del Pisa si gioca a 2,11.