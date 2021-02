In campo la Serie A, in campo anchecon un anticipo di lusso in scena. All'U-Power Stadium diinfatti la squadra diBoateng, Balotelli e del nuovo acquisto Diaw riceve ildie bomber Marconi, nel match valido per l'apertura della, la quarta di ritorno: i padroni di casa non perdono dal 19 dicembre, dopodiché sono arrivate cinque vittorie e quattro pareggi, un filotto che ha concesso al club di Berlusconi e Galliani di portarsi al secondo posto della classifica, a meno 4 dall'Empoli capolista, con la miglior difesa del campionato: l'obiettivo è la promozione in A diretta, ma la concorrenza abbonda, con otto squadre in sette punti. I toscani dal canto loro non vincono da tre gare e sono a metà classifica, a meno quattro dai playoff e a più sei sulla zona rossa.