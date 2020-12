Non solo Champions League in questo primo mercoledì di dicembre, si gioca anche lacon un recupero della terza giornata.si affrontano al Brianteo: la squadra di Brocchi non centra il quinto risultato utile consecutivo, Maric sblocca l'incontro ma nella ripresa Dalmonte, con la complicità di Lamanna, realizza dalla distanza l'1-1 finale.