E' caos totale tra Serie B e C, dove arrivati alla seconda metà di luglio ci sono ancora alcune squadre che non sanno in che campionato giocheranno. Benevento, Spal, Perugia e Brescia hanno presentato domanda di riammissione in B dopo la retrocessione della scorsa stagione, e così hanno fatto anche Lecco e Reggina. Sei squadre per uno o due posti. A queste si aggiunge anche il Foggia, che attraverso un comunicato ufficiale ha presentato domanda di ripescaggio.



IL PROSSIMO STEP - Nei prossimi giorni verranno analizzate tutte le domande per capire come struttare i prossimi campionati di B e C, verificando che sia tutto a norma. Poi, verrà presa una decisione. Che, forse, potrebbe essere quella decisiva.