Un colpo di scena tira l'altro, ma il problema è che stavolta non viene voglia di ridere per evitare di piangere. Le vicende relative al campionato di Serie B stanno rasentando il paradosso ed è notizia di oggi dell'incredibile voltafaccia del Tar della Lazio, che ha smentito la propria decisione del 15 settembre, ossia sabato scorso. Il decreto firmato dalla presidente Germana Panzironi rigetta quello che aveva accolto i ricorsi di Pro Vercelli e Ternana, sospendendo la sospensione dei provvedimenti dell'11 settambre del Collegio di Garanzia del Coni, che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi sul format attuale a 19 squadre della Serie B.



Sono state dunque accolte le istanze di revoca presentate dal commissario straordinario della FIGC Fabbricini e dalla Lega di Serie B, rendendo così inutili le nuove udienze fissate per venerdì e lunedì prossimo, le cui date erano state anticipate per motivi di urgenza. A questo punto, le discussioni sui ricorsi saranno celebrate il prossimo 26 settembre e, in caso di pronunciamento avverso, le squadre che sperano nel ripescaggio nella serie cadetta sono pronte rivolgersi al Consiglio di Stato.