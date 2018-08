Il solito compromesso all'italiana. La riunione di ieri a Roma tra l'Assocalciatori e i capitani di Serie B e C ha partorito un sostanziale nulla di fatto, come riferisce La Repubblica: nessuno sciopero, nessun blocco del campionato di Serie B per attendere i pronunciamenti definitivi sui ricorsi presentati dai 6 club che vogliono i ripescaggi. Il torneo cadetto resta dunque a 19 squadre e partirà venerdì sera con l'anticipo tra Brescia e Perugia. Tutto qui? No, perchè dai giocatori vuole arrivare comunque un segnale e non si esclude l'ipotesi di cominciare tutte le partite del primo turno con 15 minuti di ritardo e al presidente della Lega di Serie B Mauro Balata è stato chiesto di rimandare le prime due giornate di campionato.



TUTTI CONTRO BALATA - C'è di più: lo stesso Balata e il commissario straordinario della Figc Fabbricini vanno verso la denuncia, il primo per "comportamenti anti-sindacali", il secondo per "abuso d'ufficio". In particolare, ai rappresentanti della categoria non è andata giù la proposta della Lega di far sottoscrivere un documento con cui i capitani si impegnassero a non farsi coinvolgere in battaglie di natura politica". Un'iniziativa che è stata interpretata come un tentativo di negare il diritto personale allo sciopero. "Le pressioni dei club sono state più forti che mai, ma reagiremo", ha dichiarato Tommasi. Intanto, il prossimo 7 settembre il Collegio di garanzia del Coni deciderà sul format del campionato di B, che sarà appunto a 19 squadre ma potrebbe prevedere l'integrazione con altri club. In caso di respingimento dei ricorsi, il passaggio successivo sarebbe il Tar.