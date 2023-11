Rivoluzione panchine. Un allenatore esonerato da una squadra italiana potrà approdare sulla panchina di un'avversaria nel corso della stessa stagione: questa è la novità che emerge dal nuovo contratto collettivo di Serie B, che cancella la norma per cui un tecnico non avrebbe potuto tornare in sella nello stesso campionato o in uno dello stesso paese, escludendo ovviamente la possibilità di esser richiamato dal club d'origine.



LA CONDIZIONE - Condizione necessaria quella di essere stati esonerati entro il 20 dicembre prossimo: a regola attualmente vale solo per la seconda serie italiana, ma in futuro non va esclusa l'applicazione anche per le altre categorie, come in Premier League.