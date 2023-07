La Serie B è pronta a ripartire. Sarà sorteggiato oggi a Como il calendario per la stagione 2023/24. La Lega Serie B ha pubblicato i criteri di compilazione del calendario nel quale, in attesa di avere il quadro completo sulla situazione della Reggina, apparirà una "X" come ventesima squadra.



CRITERI - Questi i criteri per la compilazione delle prime giornate del calendario:



- si terrà conto delle necessità evidenziate dalle società per interventi di ristrutturazione dei propri stadi in linea con la politica della Lega Serie B per un maggiore ammodernamento, accoglienza e fruibilità degli impianti di gioco;



- una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati almeno altri 6 incontri;



- per le città nelle quali ci sono due società che utilizzano lo stesso stadio in campionati diversi, visto il disallineamento di alcuni turni di campionato, si è cercato di ottenere l’alternativa migliore;



- negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte;



- le squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata di Serie BKT 2022/2023 non possono incontrarsi nel primo turno della Serie BKT 2023/2024;



- relativamente all’ultima giornata, le squadre che si sono già incontrate durante l'ultimo turno della Serie BKT 2022/2023 non possono incontrarsi nell'ultimo turno della Serie BKT 2023/2024.



DOVE VEDERLO - Il sorteggio avrà inizio alle ore 20.30 di martedì 11 luglio e sarà trasmessa dai due broadcaster ufficiali del campionato di Serie B, Sky e DAZN.