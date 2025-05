Serie B, oggi l'ultima giornata di campionato: tutti i verdetti in bilico tra playoff, playout e retrocessione

. Tutte le 10 gare si giocano in contemporanea con calcio d'inizio alle ore 20:30.grazie ai primi due posti in classifica, mentre- Scenderanno direttamente di categoria anche la penultima e la terzultima, invece la quartultima e la quintultima si giocheranno la salvezza ai play-out con andata e ritorno. Sono ancora coinvolte 6 squadre, con 243 probabili combinazioni e il possibile arrivo di 5 squadre a pari punti. Per essere padrone del proprio destino ilha bisogno di almeno un punto contro il Catanzaro, dato che al momento si trova a +3 sulla zona playout. Subito dietro ci sono ben 5 squadre in soli 2 punti:a quota 40, seguite daa 39. Queste ultime due si sfidano al Tombolato in uno scontro diretto che condannerà una o entrambe: chi vince può salvarsi solo se nessuna delle squadre a quota 40 vince. La Sampdoria (in svantaggio negli scontri diretti con Brescia e Frosinone) fa visita alla Juve Stabia, trasferta anche per il Frosinone sul campo del Sassuolo, mentre il Brescia (in vantaggio negli scontri diretti con Sampdoria e Frosinone) riceve la Reggiana già salva.

, che però sarebbe in vantaggio negli scontri diretti in caso di arrivo a pari punti. Il Cesena gioca a Modena, mentre il Bari fa visita al Sudtirol. Per il resto le 5 squadre già certe dei playoff sono a caccia del miglior piazzamento., con i liguri (in casa contro il fanalino di coda Cosenza) a +2 sui lombardi, in campo a Pisa. Allaserve un punto in casa contro la Sampdoria per blindare il quinto posto, giocando così il preliminare in casa. Inseguono(a Mantova) e(in vantaggio negli scontri diretti su Juve Stabia e Catanzaro), che ospita la Carrarese già salva.

- Questi sono i criteri da utilizzare; differenza reti negli scontri diretti; differenza reti in campionato; maggior numero di goal segnati in campionato; sorteggio.- Sabato 17 maggio si giocano le due gare secche del turno preliminare dei playoff: quinta contro ottava e sesta contro settima. Chi vince va in semifinale (andata mercoledì 21 maggio, ritorno domenica 25 maggio) contro terza e quarta, poi c'è la finale: andata giovedì 29 maggio e ritorno domenica 1 giugno.Playout: andata lunedì 19 maggio, ritorno lunedì 26 maggio.