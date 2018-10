Si chiude questa sera, con il posticipo del lunedì, la sesta giornata di Serie B, che sarà ufficialmente a 19 squadre. Allo Stadio Euganeo di Padova, i biancoscudati di Bisoli attendono il Pescara di Pillon: i padroni di casa non vincono da un mese esatto, quando la rete di Ravanelli piegò il Venezia; gli abruzzesi, invece, non hanno ancora conosciuto il sapore della sconfitta con 3 vittorie e 2 pareggi.





Il Padova ha perso due sfide delle ultime tre e ha il secondo peggior attacco della Serie B; anche il Pescara, ha realizzato pochi gol (7, 3 in più dei biancorossi), ma ha subito solo 4 gol, seconda miglior difesa del torneo alle spalle del Cittadella. E in caso di vittoria, Mancuso e compagni potrebbero godersi la vetta solitaria.