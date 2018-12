Dopo due pareggi consecutivi il Palermo prova a ristabilire le distanze dal Brescia, che vincendo l'anticipo di ieri contro la Cremonese ha agganciato i rosanero in vetta alla classifica di Serie B. La squadra di Stellone ci prova questa sera contro l'Ascoli, dieci punti più giù in classifica: I precedenti aiutano i siciliani, che hanno stravinto le ultime due sfide al Barbera contro i bianconeri: 4-1 e 4-0. Nella gara di questa sera sono dati a bassa quota sul tabellone Microgame: la loro vittoria viaggia a 1,55 appena, contro il 3,70 sul pareggio e il 6,70 sul colpo dei marchigiani. Il Palermo ha la seconda miglior difesa del campionato, l'Ascoli invece non segna a raffica (17 gol in 16 partite): gli analisti prevedono una gara contratta: l'Under (meno di tre gol complessivi) vale 1,70.