Il netto successo sul Parma ha ridato entusiasmo al Bari, che con i tre punti dell'ultimo weekend si è portata a tre punti dal secondo posto occupato da Reggina e Genoa. I biancorossi fanno ora visita al Palermo imbattuto addirittura da novembre, che nelle ultime cinque gare ha trovato quattro pareggi e un successo, ma se vuole riprendere il treno di testa ha bisogno di alzare ancora la media punti. L'anticipo della ventunesima giornata in programma al 'Barbera' vede l'equilibrio a farla da padrone: i betting analyst di 888sport.it vedono infatti avanti di pochissimo i padroni di casa, per cui il successo vale 2,70 la posta, contro i tre punti al Bari, offerti invece a 2,75. Di poco più alta la quota del pareggio, fissata a 2,95. Match, quello di venerdì sera, dove l'Under prevale nettamente a 1,62, mentre un esito con almeno tre reti si gioca a 2,23. Maggiore equilibrio invece tra Goal, a 1,83, e No Goal a 1,90. Tra i risultati esatti in pole c'è l'1-1 a 5,80, seguito dall'1-0 in favore del Palermo a 7,50, mentre lo 0-0 e lo 0-1 per il Bari pagano 8 volte la posta.