Anticipo di lusso inquesta sera. Nel primo match della 14esima giornata del torneo cadetto, si sfidano la capolista, quinto in classifica a -5 dai rosanero. Il Palermo, dopo l'1-1 di Verona nel turno precedente, e il caso scoppiato in settimana sulle vicende societarie , vuole ottenere una vittoria per imprimere ancora di più il suo marchio su questo torneo e per tenere a distanza le avversarie. Per il Benevento, reduce dal successo sul Perugia, si tratta di una chance per accorciare la classifica nelle posizioni di testa. Tutti in campo alle 21, arbitra Abbattista della sezione di Molfetta.