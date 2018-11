Il Benevento prova il colpo nell'anticipo della 14ª giornata di Serie B, in trasferta contro il Palermo, primo in classifica. Il successo sarebbe non solo un trampolino verso la vetta (i giallorossi hanno 20 punti contro i 25 dei siciliani) ma anche la fine di un "tabù", dato che i sanniti nei quattro precedenti con la capolista hanno ottenuto 3 ko e un pareggio. La prima, importantissima vittoria è data a 3,75 secondo gli analisti di Stanleybet.it. Il Palermo, ancora imbattuto in casa (dove ha uno score di quattro vittorie e due pareggi) è logico favorito a 2,05, il segno «X» viaggia invece a 3,15. Identica, e alta, la media d'attacco delle due formazioni: 22 reti segnate per parte, una media di 1,83 a partita. Una gara con entrambe a segno (scommessa Goal) è data quindi a 1,80.