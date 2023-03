Dopo il pareggio dell’ultimo weekend al Tombolato, contro il Cittadella, il Palermo di Eugenio Corini apre il 30° turno di Serie B contro il Modena di Tesser. Calcio d’inizio alle 20: 30 al Renzo Barbera.



CLASSIFICA - I rosanero occupano al momento il 9° posto in classifica, con 39 punti, a +1 sui giallobù, decimi a quota 38. I siciliani hanno collezionato fin qui 9 vittorie, 12 pareggi e 8 sconfitte, segnando 33 gol e subendone 35. Il capocannoniere della squadra è Brunori, con 14 centri, out per infortunio. Il miglior marcatore del Modena è Diaw (7 gol), anche lui fuori per infortunio. I Canarini hanno fin qui collezionato 11 vittorie, 5 pareggi e 13 sconfitte, segnando 39 gol e incassandone 38.