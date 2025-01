Serie B, Palermo-Pisa LIVE 0-1

Redazione CM

adesso



Prende questa sera il via la 24a giornata di Serie B, con un anticipo in programma a partire dalle ore 20.30.



Nella serata odierna, infatti, il Pisa ha una grande occasione di portarsi in vetta alla classifica di cadetteria, superando il Sassuolo, nella complessa e delicata trasferta di Palermo. I toscani allenati da Inzaghi vogliono proseguire lo straordinario periodo di forma prendendosi, almeno per una sera, la vetta della graduatoria di B.



Di contro, i rosanero cercano punti importanti in chiave playoff.