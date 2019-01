Ha perso una sola volta nel girone di andata, ma davanti ai suoi tifosi è ancora imbattuto. Facile per i betting analyst concedere un ampio vantaggio al Palermo, nell’anticipo di Serie B contro la Salernitana, che invece non vince in trasferta da oltre 10 mesi. Un bilancio lacunoso che nelle quote 888sport.it per la sfida di domani lancia la capolista a 1,62, contro il 6,25 dei granata (che non battono il Palermo dal 2004) e il 3,50 del pareggio. Oltre al primo posto in classifica, la squadra di Stellone spicca anche per la migliore difesa del campionato, con tredici gol subiti in diciotto giornate: in tabellone ha dunque la meglio l’Under (meno di tre reti complessive) a 1,76, mentre per l’Over si sale a 2,00. Nel frattempo, come riferisce Agipronew, il Palermo ha già "prenotato" la vittoria in campionato: nelle scommesse sulla squadra che vincerà la Serie B vola a 1,60, in largo vantaggio sul Verona (a 7,00) e Brescia (8,00).