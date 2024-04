Serie B, panchine roventi: il Palermo valuta l’esonero di Corini. Lecco, addio Aglietti

Sette giornate alla fine della Serie B, due panchine pronte a saltare.che nel pomeriggio ha pareggiato 1-1 in casa contro il Cittadella, di fatto dicendo addio alla possibilità di centrare la salvezza (-13 dal Bari, a oggi salvo e -10 dalla Ternana, la prima squadra a giocare il play out).La direzione è questa, ma attenzione ai colpi di scena. A inizio marzo Di Nunno aveva fatto la stessa scelta, dopo la partita di Bolzano contro il Sudtirol, persa allo scadere: Aglietti era stato messo alla porta, Luciano Foschi era pronto a prendere il suo posto ma dopo una notte di riflessione, anche sulla spinta dei senatori dello spogliatoi, è arrivato il dietrofront.

. Eugenio Corini a fine partita ha fatto il mmea culpa (“La responsabilità è nostra, non riusciamo a mantenere l’equilibrio, soprattutto mentale, che serve in questa categoria”), qualcosa sembra essersi rotto. Il Palermo, nonostante gli investimenti fatti, non ha mai trovato continuità: ha perso 4 delle ultime 6, il ko di Pisa l’ha fatto scivolare al sesto posto, a -9 dalla promozione diretta.Il City Group, che è a capo del club, per il momento non ha preso decisioni, già in passato ha affrontato la tempesta con grande lucidità, anche quando i tifosi volevano la sua testa,ex Frosinone e Lione, ma per il momento non è orientato a prendere una squadra in corsa.