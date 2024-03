Serie B, Parma a bassa quota per consolidare il primato: per i bookie, lontano il colpo del Brescia

Parma e Brescia aprono la 29° giornata di Serie B, in una sfida che vede nettamente favorita la formazione di mister Pecchia. Secondo gli analisti, infatti, il segno «1» oscilla tra quota 1,57 e 1,60, con i ducali che sono tornati alla vittoria contro la Ternana e cercano altri tre punti per consolidare il primo posto in classifica. Complicato, invece, il colpo ospite: il Brescia è reduce dalla vittoria contro il Palermo, importante in ottica playoff, ma il segno «2» col Parma vale tra 5,25 e 5,40 volta la posta; il pareggio, infine, si attesta tra 3,85 e 3,90. Le due squadre sono lanciate, quindi, ma per i bookie questa partita sarà molto equilibrata, vista l’alta posta in palio: ecco, quindi, che c’è grande equilibrio tra Under e Over, proposti rispettivamente a 1,83 e 1,89, mentre il No Goal, a 1,78, prevale sul Goal, a 1,91. Tra i risultati esatti spiccano l’1-0, a quota 6,50, e il 2-0, a 7, seguiti a ruota dall’1-1 (7,50) e dal 2-1 (8).