Parma e Cagliari torneranno ad affrontarsi a distanza di quattro giorni per la sfida di ritorno della semifinale playoff di Serie B. All’andata i sardi sono riusciti a ribaltare l’iniziale vantaggio di due reti della formazione ospite, inchiodando la partita sul 3-2 nei minuti finali grazie a un gol di Luvumbo Zito. Al Tardini di Parma si deciderà la stagione delle due squadre, e i betting analyst puntano sul Cagliari per il passaggio del turno e l’approdo in finale playoff: i rossoblù sono offerti a 1,50 contro il 2,50 dei padroni di casa. Per quanto riguarda il risultato nei 90 minuti, invece, gli esperti vedono il Parma favorito: una vittoria degli emiliani si gioca a 2,45 contro il successo del Cagliari offerto a 3,05. Nel mezzo, a 2,85, il pareggio. Tra i risultati esatti prevale l’1-1, che si gioca a 5,75 ed è seguito dall’1-0 in favore del Parma, che qualificherebbe i ducali alla finale.