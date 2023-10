Giunti alla fine della pausa nazionali, si torna in campo anche nei campionati italiani. Per la Serie A bisognerà aspettare fino a domani, mentre la Serie B parte già alle 20.30 di oggi, venerdì 20 ottobre, con l'anticipo della decima giornata. Allo stadio Tardini scendono in campo Parma e Como, in una sfida che per i padroni di casa può rappresentare un'opportunità per allungare in vetta. La squadra di Fabio Pecchia è infatti attualmente al primo posto in classifica con un punto di vantaggio sul Palermo, seppur con una partita in più. Oggi Benedyczak e compagni proveranno a strappare i 3 punti ad un Como partito forte e attualmente fermo al sesto posto con 6 lunghezze di ritardo dai crociati. Da una parte il Parma vanta il miglior attacco di questo inizio di stagione, con 18 reti segnate, mentre dall'altra il Como ne ha segnate 11 ed è chiamato a riscattarsi dopo la sconfitta per 3-1 patita prima della sosta in casa contro la Cremonese. Alle 20.30 il fischio d'inizio del match diretto da Luca Zufferli di Udine.