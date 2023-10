Nonostante la prima sconfitta stagionale subita in casa del Venezia, il Parma mantiene saldo il primo posto in classifica e resta in testa alle preferenze degli esperti per la promozione in Serie A, offerta a 1,20, con il Palermo secondo in classifica e primo inseguitore a 1,50. Chiude il podio delle papabili promosse il Venezia, reduce proprio dai tre gol rifilati alla capolista e proposta a 1,80. Più lontana in quota la sorpresa di questo avvio di campionato, il Catanzaro, dato a 3,25 mentre la Sampdoria, attualmente penultima della classe si gioca addirittura a 10 volte la posta. Stesso podio per la possibile vincente della Serie B: comanda sempre il Parma, a 3,25, sul Palermo fissato a 4. Terzo in lavagna il Venezia a 8,50, seguito questa volta dalla Cremonese vista al primo posto a quota 9. Praticamente impossibile il primo posto della Samp, a 26, con il Bari, capace l’anno scorso di sfiorare il ritorno in massima serie, offerta a 29 dopo il cambio tecnico.