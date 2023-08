Sulla lavagna scommesse è online una prima potenziale classifica basata sui pronostici di chi potrebbe chiudere la stagione al primo posto, uno di quelli a disposizione per la promozione. In prima fila ci sono il Parma e lo Spezia, entrambe proposte vincenti della Serie B 2023/2024 a quota 5.50. Subito dietro ci sono Cremonese e Sampdoria, retrocesse come lo Spezia e per forza di cose tra le favorite per il balzo verso i vertici del calcio italiano. Entrambe le squadre sono proposte a 6.50, quota molto vicina a quelle delle inseguitrici, suggerendo un campionato molto equilibrato. Il Palermo è bancato campione della Serie B a 8.00, davanti a Venezia (10.00) e Bari (15.00). Le prime partite stagionali potrebbe mescolare le carte e il Bari parte favorito in casa contro il Palermo a quota 2.40, mentre i primi tre punti per i rosanero sono proposti a 3.05.