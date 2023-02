Il Parma, reduce dall’inaspettata sconfitta di Cosenza, ospita al Tardini domenica pomeriggio il Genoa, che in casa contro l’Ascoli ha visto terminare una striscia di quattro vittorie consecutive. I genoani, allenati da Alberto Gilardino, uomo da 56 gol in tre stagioni con la maglia dei ducali, ancora imbattuti con il tecnico piemontese, cercano di mantenere il secondo posto in una partita da tripla. Si gioca infatti a 2,70. quota che sale a 2,75, il colpo esterno dei liguri contro il 2,75 del successo interno di un Parma a caccia di punti per non perdere il treno playoff. Fissato invece tra 3 e 3,05 il pari come nella gara di andata. Quote che vivono sul perfetto filo dell’equilibrio anche tra Goal e No Gol, proposti entrambi a 1,85. Occhi puntati sui due esperti centravanti Massimo Coda e Roberto Inglese, già a segno lo scorso settembre al “Ferraris”: avanti il timbro del bomber genoano, a 3 volte la posta, su quello dell’attaccante di mister Pecchia visto in rete a 3,25.