18ª giornata di Serie B che va in scena tutta in un fiato nel corso di questo pomeriggio. Alle ore 14, i primi 5 match: il Cittadella c'entra il 4° posto contro uno Spezia in zona playout (sconfiggendolo per 4-1), il Como difende lo stesso posizionamento in casa contro il Palermo (pareggiando per 3-3, grazie a un rigore siglato da Verdi nei minuti di recupero).Il big match tra Cremonese-Modena finisce 4-0 per i padroni di casa, anch'essi quarti. La capolista Parma batte la Ternana 3-1 e vola in fuga, approfittando del passo falso del Venezia, 2° in classifica, fermato sul 2-2 dal Lecco, che trova un prezioso punto in chiave salvezza.



Alle 15, la sorpresa della stagione, il Catanzaro, avanti di due gol, viene rimontato dal Brescia che trionfa per 2-3.



Il programma si chiude alle 16.15: delicata sfida per il Bari che, al San Nicola, ospita il Cosenza. La sfida consegna un punto ad entrambe le formazioni, con il tabellino fermo sullo 0-0. Il Pisa affronta poi l’Ascoli: ai padroni di casa basta un gol di Mlakar su assist di Valoti per imporsi 1-0. In contemporanea anche la Sampdoria di Andrea Pirlo, che cade al Ferraris contro la FeralpiSalò. Lo score finale è di 2-3 con un gol annullato nel recupero a Sebastiano Esposito. Perde infine il Sudtirol, castigato dalla Reggiana per 2-3.