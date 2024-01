Serie B: Parma in fuga verso il titolo, in quota Cremonese e Venezia staccano il Como

L’ultimo turno di Serie B ha visto un’altra vittoria del Parma, corsaro per 0-3 sul campo della Sampdoria. I ducali sono sempre più primi e, secondo gli esperti, vedono il titolo a 1,25. Staccato di sei lunghezze (39 punti contro i 45 del Parma), il Como è il primo a inseguire in classifica, ma nelle quote per la vittoria del campionato è dietro anche a Cremonese e Venezia: queste ultime, infatti, vedono il trionfo in cadetteria a 5,50, contro il 7,50 assegnato alla formazione di Osian Roberts. Più staccate Palermo, tra 15 e 20, e Cittadella, tra 20 e 30, mentre l’impresa del Catanzaro vale 50 volte la posta.