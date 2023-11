Continua il campionato da protagonista del Parma, reduce dall’1-3 in casa dell’Ascoli, seconda vittoria consecutiva per i crociati, ora a + 5 sul secondo posto. Un cammino che per i betting analyst vedrà la formazione di Pecchia centrare la promozione in Serie A, offerta a 1,12, quota che sale a 1,65 per il primo posto finale al termine delle 38 giornate di stagione regolare. Nonostante l’inaspettata sconfitta interna subita contro il Lecco, dopo 10 punti nelle ultime 4 uscite, il Palermo, ora quarto in classifica, è il favorito numero due per il salto di categoria, visto a 1,44, mentre il Venezia, balzato al secondo posto dopo il successo in rimonta con il Pisa, è proposto a 1,85. Perde anche il Catanzaro, sorpresa di questo avvio di stagione, ora fissato a 3,50, seguito dalla Cremonese a quota 4,50. Davvero remote le possibilità di ribaltone di una Sampdoria sempre più in crisi: il ritorno in massima serie dei blucerchiati vale 25 volte la posta.