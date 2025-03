Serie B, per i bookie il Sassuolo è già primo: in quota promozione continua il duello Pisa-Spezia

inarrestabile. La squadra di Grosso batte anche ilsecondo in classifica, allunga a otto i punti di vantaggio e continua la sua marcia spedita verso la Serie A. Per i bookmaker è ormai certo anche il primo posto finale, in lavagna a 1,01 su Betflag. Per la seconda posizione, che vale il salto di categoria diretto, continua la lotta a due tra Pisa e Spezia: i liguri, distanti sei punti dai toscani e in attesa dello scontro diretto di domenica al 'Picco', impattano 1-1 con il Sudtirol e restano offerti a 2,50, preceduti dai nerazzurri di Inzaghi a 1,15. Alle loro spalle, cala la quota del Palermo vittorioso sul Brescia, che passa da 6 a 5,50. Stesso valore di Catanzaro e Cremonese, entrambe in aumento rispetto a 4,50 di sette giorni f