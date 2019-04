Sarà dura per il Lecce dell'ex Liverani difendere il secondo posto nel prossimo turno di Serie B. I salentini giocano in trasferta contro il Perugia, una delle loro bestie nere a livello statistico. Contro il Grifone, in 28 incontri hanno ottenuto solo tre vittorie, rimediando poi 13 pareggi e 12 sconfitte. Gli analisti Microgame confermano il trend e danno i padroni di casa in leggero vantaggio, a 2,50. Si punta a 3,15 sul pareggio, mentre vale 2,85 il successo dei salentini. Per la cronaca, l’ultimo successo del Lecce arrivò proprio in trasferta, nella stagione 1947-48. Allora finì 1-2, risultato dato oggi a 9,75 e che ben si accorda con le tendenze delle due formazioni. Il Lecce ha il secondo miglior attacco della Serie B, il Perugia la terza peggior difesa: una gara da Over (con almeno tre reti segnate), riferisce Agipronews, è valutata 1,75