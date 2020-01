Si chiude questa sera, alle 21, la ventunesima giornata di Serie B. Al Renato Curi di Perugia, Serse Cosmi fa il suo ritorno a casa: dopo i due ko di Napoli e Verona , il tecnico umbro sfida il Livorno, reduce dal pazzo 4-4 contro la Virtus Entella e che non perde da due partite. Tre, invece, le gare senza vittoria del Grifo, alla ricerca ancora dei primi tre punti nel 2020. Vincere per riagganciare il treno playoff da una parte; vincere per non perdere del tutto le speranze salvezza dall'altra. Perugia-Livorno è anche questo.