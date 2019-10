Nell’anticipo della Serie B sarà sfida nella sfida: domani al Curi c’è il match tra Perugia e Pisa, che lottano in zona play off, ma soprattutto possono contare sui due bomber più prolifici del campionato. Tra le fila dei biancorossi Pietro Iemmello, tornato ai fasti di un tempo; ha già segnato 6 gol, quasi quanti ne ha fatti nell’intera stagione 2018-2019. Dall’altra parte il "Batman nerazzurro", come lo chiamano i suoi tifosi, Michele Marconi: è esploso sotto la guida del nuovo tecnico Luca D’Angelo e guida la classifica dei cannonieri con sette gol in sei partite. La sfida tra bomber, riporta Agipronews, rimbalza dal campo alla lavagna dei bookmaker: gli analisti considerando il fattore campo, danno un leggero vantaggio all’attaccante del Perugia. Si punta a 1,95 sul gol dell’aggancio, mentre l’allungo di Marconi vale 2,20. In particolare, l’attaccante del Pisa, è stato protagonista di uno sprint nell’ultima finestra di campionato, segnando ben tre doppiette nelle ultime quattro partite. Un’altra doppia marcatura è data a 7,00. Quanto all’esito del match, nonostante i precedenti più recenti siano in equilibrio perfetto (una vittoria a testa e un pareggio nelle ultime tre), i trader vedono il Grifone come favorito: il segno «1» vale 1,90, a 3,25 si punta sul pareggio, mentre si sale fino a 4,20 per il blitz dei toscani.