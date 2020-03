Si chiude questa sera la 26esima giornata di Serie B. Il Pescara, in crisi, reduce da tre ko consecutivi, attende all’Adriatico l’Ascoli di Stellone in quella che è una sfida, da sempre, sentita, considerata un vero e proprio derby. Due squadre malate, sia quella abruzzese sia quella marchigiana: 3 sconfitte consecutive per il Delfino, una sola vittoria nelle ultime 5 per i i bianconeri. Ambizioni da playoff, ritmo da playout: una vittoria può scacciare, almeno per una sera, le paure.