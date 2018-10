Equilibrio quasi perfetto per il testa a testa di domani tra Pescara e Benevento. Nella settima giornata di Serie B, i biancoazzurri proveranno ad allungare la serie di vittorie allo Stadio Adriatico, dove finora hanno ottenuto tre successi in tre incontri. I giallorossi rispondono con un altro en plein, con i sei punti conquistati nelle due trasferte finora disputate. Premesse che per i bookmaker mettono praticamente sullo stesso piano sia l’«1» che il «2»: sul tabellone Microgame il blitz del Benevento vale 2,65, gli abruzzesi seguono a 2,75, mentre il pareggio - arrivato negli ultimi due scontri diretti - l’offerta sale a 3,10. Le quattro sfide più recenti tra le due squadre si sono sempre chiuse in Goal, accompagnato in tre occasioni dall’Over. Un’altra partita con tutte e due le squadre a segno vale 1,63, mentre per almeno tre reti complessive la quota è a 1,88; sul tabellone del risultato esatto il punteggio favorito è comunque l’1-1 a 6,00, ma spiccano anche il 2-1 per i giallorossi a 9,25 e l’1-0 per il Pescara a 8,25.