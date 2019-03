Sfida delicata nell’anticipo della 28esima giornata di Serie B: allo Stadio Adriatico si affrontano il Pescara (quinto a 44 punti), reduce dal brutto ko (4-1) contro il Cittadella nell’ultimo turno, e il Cosenza, che ha collezionato due sconfitte in serie, allontanandosi dalla zona play off. La posizione di classifica e i precedenti spostano il giudizio degli analisti Microgame a favore dei biancoazzurri, dati a 2,10. Il Cosenza ha vinto due sfide storiche all’Adriatico (lo spareggio e i playoff per la B nel 1991 e l’anno scorso), dove però non ha mai battuto la squadra di casa: il «2» vola alto a 3,80, riferisce Agipronews, il pareggio (risultato arrivato quattro volte negli ultimi sei confronti) si gioca 3,60. I trader, sulla scorta della buona media difensiva di entrambe (12 gol subiti in 13 partite interne per il Pescara, 18 in altrettante trasferte per il Cosenza) preferiscono l’Under, ossia la scommessa su una gara con meno di tre marcature, data a 1,68.