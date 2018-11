Monday night di Serie B, che chiude l'undicesima giornata. Alle 21, allo Stadio Adriatico di Pescara, la squadra di Bepi Pillon sfida il Lecce di Liverani: seconda in classifica contro quinta, con i pugliesi che, in caso di vittoria, aggancerebbero proprio gli abruzzesi al secondo posto.



LE ULTIME - Monachello e compagni (foto Pescaracalcio.com) non vincono da due turni, dal 19 ottobre, dal 3-1 in casa dello Spezia. Poi un punto nelle ultime due; il Lecce, invece, arriva da 4 punti nelle ultime 2 e vuole continuare la striscia positiva.