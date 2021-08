Al via la, con due anticipi in programma in questo venerdì. Si parte: dopo il successo contro la Spal, ilcerca altri tre punti e ospita l'Alessandria, reduce dalla sconfitta di Benevento., poi, tocca aldi Filippo Inzaghi: caccia alla seconda vittoria consecutiva dopo il colpo perfezionato a Terni, al Rigamonti arriva il