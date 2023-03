Da una parte il sogno playoff, dall'altro quello salvezza. Pisa e Benevento si affrontano per continuare a coltivare le proprie speranze con gli uomini di Luca D’Angelo favoriti in quota secondo i betting analyst a 1,95, mentre il segno «2» paga 4,30 volte la posta; il pareggio, infine, è a quota 3,15. Nelle ultime otto partite giocate dal Pisa, solo una volta sono stati segnati almeno tre gol; di contro, il Benevento, invece, arriva da due pareggi consecutivi in trasferta. Ecco, quindi, che l’1-0 e l’1-1 sono i risultati esatti più probabili, entrambi a quota 6,10. L’Under, di conseguenza, è favorito a 1,58, mentre l’Over paga 2,28 la posta.