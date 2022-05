Il gol siglato nei minuti di recupero da Berra ha permesso al Pisa di limitare i danni nel match di andata della finale play-off per la Serie A e credere nella rimonta, come successo nel turno precedente contro il Benevento. Secondo i betting analyst infatti nella gara di domenica all’Arena Garibaldi è avanti il segno «1» in quota a 2,37 contro il 3,23 del successo esterno. Un pari, che per il Monza significherebbe ugualmente promozione, si gioca a 3,08. Anche ieri sera, come nelle due sfide di campionato, entrambe le squadre sono riuscite ad andare al segno, eventualità ancora una volta favorita, con il Goal proposto a 1,82 in vantaggio rispetto al No Goal offerto a 1,92. Per quanto riguarda il risultato esatto invece in pole position c’è l’1-1 a 5,70 seguito dall’1-0 fissato a 7,50. Vale invece 11,75 volte la posta un nuovo successo per 1-2 a favore degli uomini di Stroppa